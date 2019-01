Oulun poliisi pitää mahdollisena, että uusia seksuaalirikoksia tulee ilmi – "Olemme kannustaneet uhreja ilmoittautumaan"

– On mahdollista, että uusia juttuja tulee ilmi Oulussa ja muussa valtakunnassa. Olemme Oulussa kannustaneet uhreja ilmoittautumaan poliisiin, jos tällaisia tapauksia on sattunut, hän kertoo.

– Lapsi on aina lapsi, puhutaan alle 15-vuotiaista henkilöistä. Sillä tavalla lähtökohta on selvä, hän kuvailee tapauksen tutkintaa.

Oulussa on tullut ilmi useita seksuaalirikoksia, joissa on epäilty yhteensä neljän ulkomaan kansalaisia. Kiiskisen mukaan maat edustavat tyypillisimpiä maita, joista Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita.