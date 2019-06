Kansanedustajan kommentit kirvoittivat taas eropiikin kirkosta – "Monen palautteen sisältö on pelkästään Päivi Räsänen"

Tänään puoleen päivään mennessä kirkosta on eronnut jo noin 200 ihmistä. Eilen eroajia oli 350. Normaalisti kirkosta eroaa tähän aikaan vuodesta noin 70 ihmistä päivässä.

– Kirkosta eroaminen näyttää olevan varsin löysässä, silloin kun Päivi Räsänen jotenkin ottaa kantaa kirkollisiin kysymyksiin. Monen palautteen sisältö on pelkästään Päivi Räsänen. Tämä kertoo omaa kieltään tilanteesta, Erokirkosta.fi-palvelun tiedottaja Petri Karisma kirjoittaa.

Räsäsen mukaan Pride-kumppanuus sotii Raamatun sanomaa vastaan



Räsänen ilmaisi kirjeessään huolensa siitä, että Pride-kumppanuuden myötä suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut pohtia eroa kirkosta. Räsänen totesi pohtivansa myös itse sitä, voiko enää pitää kirkkoa hengellisenä kotinaan.

Räsäsen mukaan kirkon Pride-kumppanuus on ongelmallinen siksi, että se sotii Raamatun sanomaa vastaan.

– Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi, Räsänen kirjoitti.

Arkkipiispa toivoo Räsäsen pysyvän kirkon jäsenenä

Arkkipiispa Tapio Luoma vastasi Räsäsen kirjeeseen tänään. Vastauksessaan arkkipiispa toteaa, että kirkko on päättänyt osallistua Pride-tapahtumaan, koska kirkon sanoma kuuluu kaikille.

– Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa, Luoma kirjoittaa Räsäselle.