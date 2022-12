Oulaisiin aletaan rakentamaan 168-metrisiä tuulivoimaloita – vastaavanlainen jouduttiin räjäyttämään maan tasalle Saksassa

Voimaloiden suunnittelija Nordex on ilmoittanut Halternissa tapahtuneen romahduksen syyksi tornin betoni-teräsrakenteen heikot kohdat. Tornin valmistuksesta ja pystytyksestä vastasi Nordexin alihankkija, jonka kanssa yhtiö on kertonut sittemmin lopettaneensa yhteistyön.

Nordex on myynyt korkeita betoni-teräsrakenteisia tuulivoimaloita myös Suomeen. Marraskuussa uutisoitiin Nordex Finlandin tehneen Lujabetonin kanssa sopimuksen 25 voimalan rakentamisesta Oulaisiin.

Voimaloiden tornin korkeus on 168 metriä ja lapojen pyörähdyshalkaisija 163 metriä. Tornin alaosa 100 metriin asti on betonia, yläosa terästä. Rakentaminen on määrä aloittaa vuonna 2024.