Otto Virtanen hävisi tenniksen Helsingin haastajaturnauksen HPP Openin loppuottelun Yhdysvaltain Patrick Kypsonille 6–4, 3–6, 4–6. Turnausvoitto oli Kypsonille kauden neljäs haastajatasolla.

Virtanen ja Kypson eivät olleet aiemmin kohdanneet kilpapelissä. Virtanen vei Talissa avauserän yhden syötönmurron turvin 6–4.

Toisen erän toisessa pelissä Kypsonilla oli Virtasen syöttövuorolla kaksi murtopalloa, mutta suomalainen kuittasi molemmat läpisyötöillä ja piti syöttönsä. Toisen erän kuudennessa pelissä Kypson mursi Virtasen syötön ja meni 4–2-johtoon. Virtanen pyysi fysioterapeuttia avukseen Kypsonin johtaessa erää 5–3 ilmeisesti leveässä selkälihaksessa tuntemansa vaivan takia.

Lyhyen neuvottelun jälkeen Virtanen poistui kentältä fysioterapeutin kanssa viiden minuutin aikalisälle. Virtasen paluun jälkeen Kypson piti syöttönsä ja vei toisen erän 6–3.

Kolmas erä alkoi Virtasen syöttövuorolla, jossa suomalainen ei voittanut pistettäkään. Amerikkalaisen seuraavassa syöttövuorossa Virtanen taisteli itselleen murtopallon, muttei pystynyt syötönmurtoon kotiyleisön kannustuksesta huolimatta.

Ottelu päättyi Kypsonin syöttövuoroon, jonka hän piti puhtaasti.

Tenniksen maailmanlistalla Kypson on sijalla 146, Virtanen viisi pykälää korkeammalla.

Puolivälierässä perjantaina Virtanen voitti Kroatian Marin Cilicin 7–5, 6–4. Cilic on ollut miesten kaksinpelin maailmanlistalla parhaimmillaan kolmantena ja voitti 2014 Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen. Lauantain välierässä Virtanen nujersi ranskalaisen Sascha Gueymard Wayenburgin 6–2, 6–4.