Otto Virtanen eteni Helsingin Talissa pelattavan tenniksen ATP-haastajaturnaus HPP Openin loppuotteluun voittamalla välierässä ranskalaisen Sascha Gueymard Wayenburgin 6–2, 6–4.

– On mahtavaa pelata kotiyleisön edessä, Virtanen sanoi kenttähaastattelussa ottelun jälkeen.

Virtanen kohtaa sunnuntaina loppuottelussa Yhdysvaltain Patrick Kypsonin, joka nujersi aiemmin pelatussa välierässä italialaisen Stefano Travaglian 7–6 (7–5), 3–6, 6–2.

Loppuotteluun Virtanen kertoi valmistautuvansa samalla tavalla kuin aiempiin otteluihin.

– Samalla lailla kuin ennen.

Perjantaina Virtanen voitti Kroatian Marin Cilicin 7–5, 6–4. Cilic on ollut miesten kaksinpelin maailmanlistalla parhaimmillaan kolmantena ja voitti vuonna 2014 Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen.

Virtasen oli määrä pelata eilisiltana myös nelinpelin välierissä Linus Lagerbohmin kanssa. Virtanen kuitenkin luovutti ottelun, jotta kaksinpelivälierä ei vaarantuisi, sillä hän kertoi vasemman ranteensa kipeytyneen.