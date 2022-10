MM-rallissa kuohuu: Esapekka Lappi sai tarjouksen Hyundailta

Lapin kannalta tilanne kävi Tänakin lähdön myötä kiinnostavaksi siksi, että hän on tällä hetkellä saatavilla olevista kuljettajista kenties kaikkein kovin vaihtoehto Thierry Neuvillen rinnalle ensi kaudeksi. Kuten C Moren asiantuntija Jari Ketomaa heti maanantaina huomautti, asetelma avaa Lapille ja tämän taustajoukoille kokonaan uusia mahdollisuuksia – taloudellisessakin mielessä; Tänakilla on ollut viime vuodet yksi sarjan rahakkaimmista sopimuksista.

– Nyt tässä on mahdollisuus neuvotella ja tehdä monenlaista. Jos ei Lapilla ole vielä sopimuspaperia Toyotalle, se on ihan varma juttu, että hänen toiveitaan kuunnellaan kyllä. Lapilla on viimeisin tieto Toyotan teknisistä asioista. Hän on ajanut paljon testiä. Lappi on Hyundain näkökulmasta hyvin hyvin kiinnostava kohde, erittäin mielenkiintoinen ja keskeinen palikka tässä hommassa, Ketomaa sanoi.