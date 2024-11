MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Riku Tahko analysoivat MM-rallin vuoden 2024 tapahtumat talleittain ja kurkkasivat tulevaan kauden viimeisessä lähetyksessä viime sunnuntaina.

Toyota otti jälleen tallivaltikan itselleen, kun se kukisti Hyundain Japanin MM-rallin Power Stagen pisteiden turvin. Ero oli siis hyvin marginaalinen, vaikka Toyota voitti kauden 13 kisasta kahdeksan.

Hyundai paransi edellisvuodesta, mutta sillä oli ainakin yksi kompastuskivi.

– Hyundain auton säätöikkuna on todella kapea edelleen. Auto on tietyissä olosuhteissa erittäin hankala ajaa, ja tietynlaisissa mutkissa etenkin, Jari Ketomaa analysoi.

Esimerkiksi Ott Tänak valitti usein kauden aikana Hyundai-auton aliohjautuvuudesta.

– Pito siinä on hyvä, mutta se on edelleen kuljettajalle vähän anteeksiantamaton. Se kohta, jossa siitä saa hyvän tuntuman, on vaikea löytää.

Riku Tahkon mukaan Toyota, Hyundai ja Ford ovat kaikki hyvin lähellä toisiaan suorituskyvyllisesti, mutta Toyotalla on silti pieni etu.

– Toyota on ehkä kauttaaltaan vahvin (näistä kolmesta autosta). Se toimii tilanteessa kuin tilanteessa, Tahko summasi.

Pääkuvan videolla tarkempi analyysi Hyundain kaudesta ja tulevasta. Alla puolestaan samanlaiset yhteenvedot Toyotasta ja M-Sport Fordista.

1:58

Toyotan MM-rallikauden paketointi 2024.

0:53

M-Sportin MM-rallikauden paketointi 2024.