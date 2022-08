Ott Tänak laittoi huumorivaihteen päälle – "Joskus sijoituksia voi näköjään tipahtaa taivaalta"

Tänak johtaa Belgian MM-asvalttirallia 8,2 sekunnin erolla Toyotan Elfyn Evansiin , kun ajamatta on enää sunnuntain neljä erikoiskoetta. Virolaiskuski nousi johtoon lauantai-iltana, kun tallikaveri Thierry Neuville sortui ulosajoon.

Toyotalle on Neuvillen keskeytyksen myötä tulossa mukavat tallipisteet, sillä Esapekka Lappi on rallissa kolmantena. Tiimipomo Jari-Matti Latvala kuitenkin kokee, ettei voittotaisteluun ole enää asiaa ilman Tänakin virheitä.

– Nyt näyttää ihan hyvältä tiimin kannalta, mutta onhan siinä pientä toivetta, että Elfyn voisi ajaa vielä Ottin kanssa kilpaa. Jos kuitenkin ihan rehellisiä ollaan, niin tuon kahdeksan sekunnin eron kiinni ottaminen ihan ajamalla on vaikeaa, Latvala myöntää.

– Kyllä se vaatisi pientä virhettä Ottilta. Hän on ollut koko ajan vähän nopeampi. Jos kuitenkin kakkos- ja kolmostilan ottaisimme, niin se olisi tosi hyvä tulos.

– Esapekka on ajanut täydellisesti, ei voi muuta sanoa. Hänellä ei ole kokemusta tästä rallista, mutta ajaminen on todella hyvää. Elfyn on myös ajanut hyvin, mutta matka loppuu vähän kesken. Pikkuisen tarvitsisi saada lisää vauhtia.