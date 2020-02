Kanariansaarten voimakas hiekkamyrsky haittaa ihmisten arkea – jo vuosia talvet Kanarialla viettänyt Merja ei ole ennen kokenut vastaavaa: "Tällaista myrskyä ei ole ollut"

Calimaksi kutsuttu tuuli kuljettaa talvisin Saharan aavikolta hiekkaan Kanariansaarille. Se on ihan tavallista, mutta nyt valloillaan oleva hiekkamyrsky ei ole aivan perinteinen, vaan sen vuoksi on jouduttu perumaan lentoja ja se on sotkenut monien ihmisten lomasuunnitelmat.