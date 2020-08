Hangon veneturman tutkintaan nimetty tutkijaryhmä – tarkastelussa kolmen veneen liikkeet

Onnettomuustutkintakeskus Otkes on nimennyt tutkijaryhmän ja käynnistänyt varsinaisen tutkinnan Hangon veneturmasta sekä siihen johtaneista tapahtumista. Otkes kertoo asiasta tviitissään keskiviikkoaamuna.

Tutkinnassa kolmen veneen liikkeet

Otkesin mukaan tapahtumat ovat saaneet alkunsa, kun läheltä maaliviivaa liikkeelle lähtenyt vene on jättänyt jälkeensä niin sanotun peräaallon. Noin 150 metrin päässä maaliviivasta kilpavene on osunut peräaaltoon, jonka seurauksena se on muuttanut suuntaansa kohti nopeusajoväylän pohjoispuolen yleisö- ja huviveneitä.