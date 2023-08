Ammattilaisen vinkit: Miten peräkärryn saa menemään peruuttaessa haluttuun suuntaan?

Autolla peruuttaminen on aina vaikeampaa kuin huomattavasti tutumpi eteenpäin ajaminen.

Lisähaastetta peruuttamiseen tulee silloin, jos autoon on kytketty perävaunu. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on huomauttanut, että perävaunun kanssa peruuttaessa ohjausliikkeiden suunnan hahmottaminen sekä niiden oikea ajoittaminen on tärkeää.