Mansikoista on löytynyt EU-määräykset ylittävä määrä kasvinsuojeluainetta.

SOK vetää takaisin kaksi erää mansikkapakasteita. Kyse on on puolen kilon Xtra-merkkisistä mansikkapakasteista. Mansikoista on löytynyt EU:n määräykset ylittävä määrä kasvinsuojeluainetta.



Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen päiväys on joko 14.4.2027, erätunniste V25 287 tai päiväys 17.4.2027, erätunniste V25 290. Näitä eriä on myyty marraskuun 20. päivän ja joulukuun 20. päivän välillä Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa, Alepoissa ja ABC-myymälöissä.



Tuotteen alkuperämaa on Egypti ja valmistaja Polarica Sp. z o.o.



Virheellisen tuotteen tyhjä pakkaus pyydetään palauttamaan ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.