Ostitko tällaisen juomapullon? Lopeta käyttö välittömästi ja poista lasten ulottuvilta – tukehtumisvaara!

Oy Huntteri Ab tiedottaa vetävänsä takaisin juomapulloja, sillä Tukesin suorittamassa testissä on havaittu, että pullon suukappale saattaa irrota ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Takaisinvedettävien juomapullojen valmistaja on Zefál ja pullon tuotenimi on Juomapullo Little Z - 350.