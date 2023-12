Tämän kypärän käyttö tulee lopettaa heti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on havainnut ratsastuskypärässä puutteen, joka voi vaarantaa turvallisuuden.

USG United Sportproducts Germany GmbH -kypärää käytettäessä on vaara, että se ei suojaa onnettomuustilanteessa kypärille asetettujen EU-normien mukaisella tavalla.

Kypärä on ollut myynnissä 11.1.2021–8.9.2023. Tuotteen maahantuoja ja myyjä on Hankkija Oy ja tuotetta on myyty Hankkijan myymälöissä ja verkkokaupassa.