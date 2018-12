Osta joululahjaksi turvallinen joulu nuorelle – uusi nettikauppa haluaa hyvää ihmisille, mutta ei lisää tavaraa

– Mietimme, millainen on verkkokauppa, joka toisi hyvää ihmisille, mutta ei lisäisi tavaran määrää maailmassa, Setlementtiliiton tiedottaja Suvi Pärnänen kertaa verkkokaupan lähtökohtia.

Palanen elämää on uusi, Suomen Setlementtiliiton ja paikallisten setlementtien verkkokauppa, jonka aineettomilla lahjoilla voi auttaa tavallisia ihmisiä ympäri Suomen. Tarkoitus on auttaa ennen kaikkea vähävaraisia ja yksinäisiä paikallisia.

Tulevaisuudessa elämyksiä voi tarjota myös vanhuksille ja maahanmuuttajille

Valikoimassa on esimerkiksi lippuja elokuviin ja jääkiekko-otteluihin sekä erilaisia retkiä ja kerhoja.

– On myös mahdollista tarjota nuorelle turvallinen joulu. Se oli minusta erityisen koskettava lahjoituskohde, Pärnänen kertoo.

Lahjoitus mahdollistaa pääsyn Kuopion Tyttöjen talon järjestämään jouluaaton viettoon. Juhlassa on tarjoilla jouluista ohjelmaa ja lahjoja.

– Tarkoituksena on ainakin luoda tuotteita, joilla pyritään kitkemään vanhusten yksinäisyyttä, Pärnänen kertoo.

Sivustolle on suunnitteilla myös kuukausilahjoitus.

Paikallista lahjoittamista kymmenessä kaupungissa

Verkkokaupassa on tällä hetkellä mukana kymmenen setlementtiä eri paikkakunnilta. Mukana ovat Kuopio, Joensuu, Helsinki, Espoo, Lahti, Tampere, Savonlinna, Jyväskylä, Hämeenlinna ja Heinola.

– Uskon, että kaupunkeja tulee jatkossa lisää. Suomessa on lähemmäs 50 paikkakuntaa, joissa meillä on toimintaa, joten mahdollisuus on kattaa koko Suomi, Pärnänen kertoo.