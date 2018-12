Suomalaiset lahjoittavat ahkerasti, joulumieli halutaan välittää myös vähävaraisille perheille: "Kyyneliltä ei ole vältytty tänäkään vuonna"

Tiiminvetäjä Heli Nyholm pääkaupunkiseudun Hopesta näyttää yhden kassin sisältöä. Se on menossa perheeseen, jossa on neljä lasta.

– Sieltä löytyy pussilakanoita, leluja, meikkejä eli huomaa, että tässä perheessä on eri ikäisiä lapsia. Toiveet ovat hyvin erilaisia.

Joululahjapusseja on yksi toisensa perään.

– Näitä on tosi paljon. Ihanaa! Olemme todella kiitollisia jokaisesta lahjasta.

Heli Nyholmin 3,5-vuotiaan lapsen mukaan: "Äiti on joulupukin kaveri ja varmistaa, että kaikki lapset saavat lahjan."

Nyholm kertoo huomanneensa, että suomalaisten auttamishalu on lisääntynyt vuosi vuodelta. Samaan aikaan myös avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut. Nyholmin mukaan se johtuu myös siitä, että perheillä on matalampi kynnys hakea apua.