Oslossa Pride-juhlan aikaan ihmisiä ampuneelle 30 vuoden vankeustuomio

Tuomittu 45-vuotias mies on iranilaistaustainen Norjan kansalainen, jolla on aiemmin diagnosoitu vainoharhainen skitsofrenia. Hän on ensimmäinen, joka on tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen törkeästä terrorismirikoksesta vuonna 2015 tulleen lainmuutoksen jälkeen.