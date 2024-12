Oslossa joukkopuukotus: Kahdelle hengenvaarallisia vammoja

Useita ihmisiä loukkaantui puukotuksessa Oslossa Norjassa perjantai-iltapäivällä, kertoo Norjan yleisöradioyhtiö NRK.

NRK:n mukaan loukkaantuneita on kolme. Kahdella heistä on henkeä uhkaavia vammoja. Henkilöt on viety sairaalaan.

Poliisi sai aiemmin useita ilmoituksia siitä, että Grünerlokkan kaupungissa sijaitsevassa myymälässä olisi puukotettu kahta ihmistä. Saapuessaan paikalle he löysivät kolme veitsestä vammoja saanutta ihmistä. Kaikki on viety sairaalaan.

Kahdella oli henkeä uhkaavia vammoja ja kolmaskin on vakavasti loukkaantunut.

Lue myös: Joukkomurhaaja Breivik ei pääse ehdonalaiseen

Runsaasti silminnäkijöitä

Puukotuksella oli tiettävästi yli 20 silminnäkijää.

– Todistajia on paljon ja tutkittavaa on paljon ennen kuin meillä on kokonaiskuva, kertoo poliisin operaatiopäällikkö Thomas Broberg NRK:lle.

Poliisi valvoo yhä tapahtumapaikkaa, mutta korostaa, ettei ihmisillä ole vaarallista liikkua alueella.

Poliisi kuvailee puukotusta vakavaksi väkivaltatapaukseksi. Viranomaisten tietojen mukaan välikohtaus näyttää tapahtuneen myymälässä tai sen yhteydessä.

Poliisi uskoo, että kaksi osallisista tuntee toisensa entuudestaan ja että kyseessä ei näin ollen olisi täysin sattumanvarainen tapaus.

Kaksi loukkaantuneista näyttää tunteneen toisensa.

Poliisi tutkii tapahtunutta. Seuraavaksi aiotaan jututtaa todistajia ja muita henkilöitä.

Lue myös: Naista puukotettiin Oslon kansallisteatterilla