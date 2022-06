Tämä Oslon ampujasta tiedetään nyt: 42-vuotias turvallisuuspoliisin tuttu, paikalta löytyi sarjatuliase

Poliisi on pidättänyt epäillyn ampujan. Häntä epäillään murhasta, murhan yrityksestä ja terroriteosta.

Epäillystä tiedetään toistaiseksi, että hän on 42-vuotias Norjan kansalainen, joka on syntyisin Iranista. Hän on entuudestaan tuttu Norjan turvallisuuspoliisille.