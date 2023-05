Osakesäästäjät tyytyväisiä Fortumin päätökseen hämmentävistä bonuksista: "Toivon, että kaikenlaiset sekoilut loppuvat"

– Nyt siellä on vihdoinkin jonkunnäköinen täysjärkinen hallitus, joka tulkitsee siltarahoitusohjelman mukaista palkitsemiskieltoa juuri sopimuksen hengen mukaisesti, kommentoi Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman ensi ajatuksiaan uutisen kuultuaan.

Hän uskoo, että Fortumin hallituksessa huomattiin, että suomalaiset yleisesti kummeksuivat johdon hyvin avokätistä palkitsemista tilanteessa, jossa esimerkiksi työntekijöiltä on ensin leikattu tulospalkkioita.

Pöllöraadin jäsenet ihmettelivät huhtikuun lopussa, kuinka Fortumin päätös johtoryhmän palkkioista on mennyt läpi omistajaohjausyksikön kautta. "Härskiä, härskiä, härskiä", keskustelussa todetaan.

Sijoittajat spekuloivat "selän rapsuttelua"

Snellman kertoo, että sijoittajien piirissä johdon palkitseminen on herättänyt paljon keskustelua.

Keskusteluissa on pohdittu muun muassa sitä, mitä voi seurata, jos Suomessa pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johdoissa ihmiset valvovat ristiin toinen toistensa palkkiojärjestelmiä ja etuja.

– Me [uusi hallitus] olemme ensinnäkin perehtyneet siihen tulkintaan erittäin huolellisesti, myös kuulleet niitä samoja asiantuntijoita, joita edellinen hallitus on käyttänyt. Uusikin hallitus on tullut ihan vakuuttuneeksi, että siinä ei ollut venkoilua eikä tarkoitushakuisuutta, kertoo Silvennoinen.