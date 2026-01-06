Analyytikoiden mukaan osakemarkkinat eivät todennäköisesti hyydy.
Yhdysvalloissa maanantaina nousuun sulkeutuneet New Yorkin pörssit avautuivat tiistaina vaihtelevasti, mutta päätyivät pian plussan puolelle.
Teollisuusindeksi Dow Jones kohosi maanantaina uuteen ennätykseen öljyjätti Chevronin vetämänä, jonka osakkeet nousivat yli viisi prosenttia.
Osakemarkkinoilla seurataan Venezuelan tilanteen kehittymistä.
– Maailman osakemarkkinat todennäköisesti jatkavat nousuaan geopoliittisesta shokista huolimatta, ellei se uhkaa laajempia toimitusketjuja tai kiristä rahoitusolosuhteita, sanoo Saxo Marketsin pääanalyytikko Charu Chanana.
Lontoon pörssin yleisindeksi saavutti tiistaina uuden ennätyksen, kun se ylsi yli 10 000 pisteen rajapyykin. Markkinoilla odotetaan koronlaskujen jatkuvan Britanniassa tänä vuonna.