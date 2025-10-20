Useat verkkosivustot ja sovellukset eivät toimi tällä hetkellä.
Verkkohäiriöitä seuraavan Downdetectorin mukaan esimerkiksi Snapchat, Roblox, Reddit, Playstation ja Disney+ ovat häiriön piirissä.
Ongelmat liittyvät Amazon Web Services -yhtiöön, joka tarjoaa yrityksille verkkoinfrastruktuuria, kuten pilvipalveluita.
Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että ongelmat sen servereissä vaikuttavat Amazon DynamoDB:hen ja Amazon Elastic Computer Cloudiin, joiden avulla yritykset voivat vuokrata tallennustilaa ja tietokoneita palvelujaan varten.
Kyseessä on maailman suosituin kyseisiä pilvipalveluita tarjoava palvelu.
