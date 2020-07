Osa karanneista naudoista saatu kiinni Pieksämäellä, seitsemän on yhä karkuteillä – omistaja ei ole huolissaan lehmien villiintymisestä tai niiden voinnista: "Joka paikka on täynnä ruokaa"

Viime sunnuntaina 11 lehmää karkasi aitauksestaan Pieksämäen Jäppilässä, Etelä-Savossa. Lehmien Hyvätuuli Highland -tilan ja osan karanneista naudoista omistava Esko Rissanen kertoo, että tähän mennessä ylämaankarjanaudoista on tehty jatkuvasti havaintoja, mutta takaisin kotiin on tuotu vasta neljä.

Muistakin lehmistä on havaintoja

– Isompi vaara on, jos lehmät liikkuvat itsekseen. Lehmät ovat laumaeläimiä, ja jos ne liikkuvat yksin, niistä tulee säikympiä. Ylämaankarja on vapaana kesät ja talvet, joten luulen, että villiintyminen ei ole niillä niin voimakasta kuin lypsylehmillä.

– Joka paikka on täynnä ruokaa. Vettäkin on tullut tällä viikolla, joten juomaa on joka painanteessa, eikä nyt ole liian kuumakaan. Toki onnettomuusriski on olemassa, jos lehmät seikkailevat liikenteessä ja ihmisten pihoilla.