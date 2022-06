EU-komission varapuheenjohtaja vieraili suomalaisessa metsässä ja antoi neuvon hiilinieluongelman ratkaisemiseen: "Kuunnelkaa tutkijoita"

– Minun neuvoni on, että kuunnelkaa tutkijoita. Kootkaa sitten yhteen kaikki osapuolet ja tehkää suunnitelma. Ajattelen, että suomalaiset tietävät paremmin kuin kukaan muu, miten metsiä on hoidettava. Tällä hetkellä ongelma on olemassa, mutta se voidaan ratkaista. Uskon, että ilmastopaneelin esittämät toimenpiteet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa, pohtii Timmermans MTV Uutisten haastattelussa.