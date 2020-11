Osa ei noudata koronaohjeita hoivakotivierailuilla – tilanne huolestuttaa Espoossa: "Ymmärrän, että kasvomaskin pitäminen voi tuntua epämukavalle"

– Vastuullamme on varmistaa, että omaisten ja läheisten vierailut ovat myös turvallisia asukkaille, Espoon pitkäaikaishoitopäällikkö Elina Kylmänen kertoo tiedotteessa.

Maskia on käytettävä koko vierailun ajan.

– Ymmärrän, että kasvomaskin pitäminen voi tuntua epämukavalle, mutta maski on parhain tapa suojata kaikkein hauraimmassa asemassa olevia potilaita, Espoon sairaalan osastotoimintojen päällikkö Tiina Pahikainen muistuttaa.

Vierailijoiden määrää on hoivakodeissa on myös rajattu, jotta turvavälit on mahdollista säilyttää.