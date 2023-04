Oryx: Venäjä on menettänyt sodassa yhteensä 9 999 tankkia, rynnäkkövaunua ja muuta sotakonetta

Tappioluku sisältää esimerkiksi Venäjän menettämät panssarivaunut, rynnäkköpanssarit, jalkaväen kuljetusvaunut, panssarihaupitsit, tykit ja raketinheittimet.

9 999 kalustotappiota sisältää sekä tuhoutuneet, vahingoittuneet että hylätyt sotakoneet. Erikseen on vielä merkitty Ukrainan sotasaaliiksi jääneet panssarivaunut ja muut sotavälineet.

Esimerkiksi panssarivaunuja Venäjä on Oryxin mukaan menettänyt 1 928, joista tuhoutunut on 1 169. Ukrainan haltuun tankeista on jäänyt 554. Sadan panssarivaunun on katsottu vahingoittuneen, minkä lisäksi 105 on hylätty. Rynnäkkövaunuja Venäjä on kuvien perusteella menettänyt 2 281.

0:47 "Sodan suurin tankkitaistelu" käytiin ukrainalaissotilaiden mukaan Vuhledarissa, josta Ukrainan armeija julkaisi tuhontäyteisen videon helmikuussa 2023.

Ukrainan tappiot

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Oryx listaa Ukrainan menettäneen yhteensä 3 157 sotakonetta samoissa kategorioissa, joissa se laskee Venäjän kalustotappioita.

Panssarivaunutappioita Ukraina on kärsinyt 479 vaunun verran, joista tuhoutunut on kuvamateriaalin perusteella 292. Vahingoittuneita vaunuja on laskettu 28, hylättyjä 19 ja Venäjälle menetettyjä 140. Rynnäkkövaunuja Ukrainan rivistä on kuvien perusteella menettänyt 520.

Oryx on laskenut Venäjän ja Ukrainan kärsimiä kalustotappioita Venäjän aloitettua suurhyökkäyksensä 24. helmikuuta 2022. Luvuissa ei siis ole mukana niitä kalustoamenetyksiä, joita osapuolet kärsivät konfliktin aiempina vuosina.

Huomioitavaa on, että sekä Venäjän että Ukrainan todelliset kalustotappioluvut ovat todennäköisesti suurempia kuin mitä Oryxin listaamat luvut. Näin siksi, ettei kaikkia kalustotappioita varmastikaan ole saatu kuviin taltioitua.

0:25 Venäjän kehittyneinen panssarivaunu T-90M "Läpimurto" kohtaa videolla väitetysti voittajansa. Ukrainan armeija julkaisi videon toukokuussa 2022.

Tappioissa yli kolminkertainen ero

Kaikkia tappiotietoja Oryx ei ole onnistunut täysin yksilöimään. Esimerkiksi panssarivaunujen tarkka malli on toisinaan jäänyt selvittämättä suurien vaurioiden tai esimerkiksi kuvan epäselvyyden vuoksi.

Vaikkapa kategorian tuntematon venäläinen panssarivaunu alle Oryx on listannut 230 tuhoutunutta, vahingoittunutta ja hylättyä tankkia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Täydellisiä Oryxin kalustotappiolistat eivät siis ole. Listauksia voidaan kuitenkin pitää niin kattavina, että niiden avulla voidaan tehdä vähintäänkin vahvasti suuntaa antavia päätelmiä tappioiden mittakaavasta.

Oryxin lukujen perusteella Venäjä on menettänyt yli kolminkertaisesti erilaista sotakalustoa Ukrainaan nähden. Esimerkiksi panssarivaunujen kohdalla ero on vieläkin suurempi, sillä Venäjä on menettänyt neljä tankkia jokaista Ukrainan panssarivaunutappiota kohti.