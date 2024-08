Orpon virkamatka peruttiin, syy lomapäivälle salattiin, puoliso täytti edellisenä päivänä 50 – professori tyrmää HS:ssa tuuraaja-Stubbin toiminnan

Lomapäivää koskeva viesti lähetettiin valtioneuvoston istuntoyksikköön kesäkuun 3. päivänä. Syyksi lomapäivälle kerrottiin yhden virkkeen mittaisessa sähköpostissa se, että kyseisenä päivänä (18.7.) ollut virkamatka on peruttu, joten pääministeri pitää lomansa yhtäjaksoisesti.

Orpo perui matkan perhesyistä

Perustuslain mukaan Suomen EU-politiikkaa johtaa pääministeri. Euroopan poliittisen yhteisön kokous ei ole puhtaasti EU-kokous, mutta Suomea on edustanut siinä pääministeri.

Virkamatkan perumisen syytä ei ole kerrottu julkisuuteen. Orpo on aiemmin kertonut syyksi perhesyyt.

Ranualle on autolla noin 750–800 kilometrin matka sekä Helsingistä että Orpon kotikaupungista Turusta.

Valtio-opin professori Tapio Raunio kritisoi presidentti Stubbin toimintaa Helsingin Sanomien haastattelussa. Raunion mukaan Orpon on oltava tarkkana, jottei presidentti hamua ulkopolitiikassa enemmän valtaa kuin perustuslaissa sallitaan.

– Presidentti ottaa kaiken sen tilan, mikä hänelle annetaan. En tiedä, mitä he ovat keskenään sopineet, mutta pitäisin ehdottoman tärkeänä, että presidentti pysyy erossa näistä kuvioista, Raunio sanoo HS:lle.

Laissa oma määritelmä perhesyille, politiikassa käytetty löyhemmin

Lain mukaan pakottavat perhesyyt on määritelty niin, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.