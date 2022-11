Orpo Ylellä: Säästöjä voitaisiin saada asumistukijärjestelmää muuttamalla ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa leikkaamalla

Lisäksi kokoomus esittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja sen keston lyhentämistä. Tämän taustalla on Orpon mukaan tarve saada yhä useampi ihminen töihin.

– Meillä on reilusti yli 100 000 avointa työpaikkaa. Nyt on töitä tarjolla. Me haluamme, että työn tekeminen ja vastaanottaminen olisi kannustavampaa, Orpo sanoi.