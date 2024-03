Orpo MTV:lle: Suomi osallistuu 30 miljoonalla eurolla Ukrainan tykistöammushankintoihin

– Tsekin tavoite alkaa olla kokonaan täytetty. Annamme rahaa siitä huolimatta, että olemme aseellisesti suoraan auttaneet Ukrainaa kokoomme nähden suhtautettuna aivan kärkipäässä Euroopassa. Tykistöammushankinta on tärkeää ja juuri se mitä Ukraina tarvitsee, Orpo perustelee.

Hallitus ei taivu lakkojen edessä

SAK:n ja ammattiliittojen poliittinen lakko on pysäyttänyt Suomen viennin ja tuonnin. Lakossa olevien laitosten lisäksi tehtaita joudutaan sulkemaan ympäri Suomen.

– Nyt ei ole mielestäni lakkoilun aika, sillä nämä uudistukset on saatava maaliin. Neuvottelupöytä on katettu. Ay-liike ei kuitenkaan ole ollut kolmikantaneuvotteluihin tyytyväinen.

Miljardiluokan sopeutustoimia

Huhtikuun kehysriihessä hallitus tuskailee jälleen liian suurten menojen ja liian pienten tulojen kanssa.



– Se gäppi on aivan valtava. Me tehtiin kuuden miljardin sopeutusohjelma keväällä Säätytalolla hallitusohjelmaneuvotteluissa. Se ei riitä. Me joudutaan miljardiluokassa sopeuttamaan vielä lisää ja sitä työtä nyt tehdään.