Eiliset koronauutiset herättivät suomalaisia, arvioi ensi vuoden budjettia puiva Matti Vanhanen – "Tässä ilmapiirissä on kieltämättä ongelma"

– Se on meidän vakava viestimme markkinoille siitä, että Suomi toimii kurinalaisesti kriisistä huolimatta, ja niin nopeasti kuin tämän epidemian jälkeen on mahdollista palata, ensi vuonna, palataan kehykseen noudattamiseen, Vanhanen sanoi ennen neuvottelujen alkua.

– Se on pitkäjänteisyydestä ja luotettavuudesta kertova viesti markkinoille.

Luottamus on perusedellytys investoinneille, joita Suomi nyt Vanhasen mukaan tarvitsee.

– Valitettavasti nyt on aika paljon sumua ilmassa. Meidän pitää tehdä kansallisesti sen minkä pystymme, Vanhanen totesi.

Metsäteollisuuden toive ei toteudu

Suomen talouden kivijalka, vientiteollisuus, on kärsinyt koronapandemiasta pahasti.

Tilauksien määrä oli kesäkuussa liki 12 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Erityisen pahasti iskua on ottanut paperi- ja kartonkiteollisuus.

Vanhasen mukaan teollisuuden kilpailukyky on otettava huomioon. Ainakaan polttoöljyn osalta veronalennuksista ei kuitenkaan kannata edes haaveilla.

– Jos kyse on fossiilisista polttoaineista, niin ei varmasti. Työ ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ei ole muuttunut mihinkään.

Rahahanat eivät kiristy rajusti

Muista veropäätöksistä Vanhanen on jo aiemmin kertonut, että syyskuun budjettiriihessä tehdään päätös mahdollisesta alkoholiveron korotuksesta.

Luvassa on Vanhasen aiempien lausuntojen mukaan elvyttävä, ei rajusti rahahanoja kiristävä budjetti. Eri ministeriöt ovat koronatilanteesta huolimatta esittäneet silti niin paljon menoesityksiä, että valtiovarainministeriön neuvotteluissa joudutaan pohtimaan, mitkä esitykset on mahdollista toteuttaa. Tämä on normaali osa jokavuotista budjetinlaadintaa.