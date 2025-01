Orpo lähtee EU-johtajien epäviralliseen kokoukseen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) osallistuu maanantaina Brysselissä EU-maiden johtajien epäviralliseen kokoukseen.

Kokouksen pääaihe on Euroopan puolustus. Asialistalla on eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittäminen, jäsenmaiden kansallisen puolustuksen vahvistaminen ja Nato-yhteistyön lujittaminen. Myös Ukrainan tuen jatkaminen on esillä.

EU-johtajat keskustelevat myös sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten, Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa sekä EU-parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan kanssa.

Ennen varsinaista kokousta Pohjoismaiden, Baltian maiden, Irlannin ja Puolan johtajat tapaavat erikseen niin kutsutussa NBIP8-kokouksessa.