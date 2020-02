Orpo: Kokoomuksen ei pidä peesailla persuja eikä vilkuilla vihreitä

Kokoomuksen konservatiivisiivessä on halua korjata välit perussuomalaisiin ja viedä kokoomuksen linjaa konservatiivisempaan suuntaan. Orpon vastaus on tiukka.

– Olemme kokoomuslaisia. Minusta meidän ei pidä peesailla persuja eikä vilkuilla vihreiden suuntaan, vaan tehdä omista lähtökohdista omaa politiikkaa. Jos puolue on rähmällään jonkun toisen puolueen suuntaan, se ei pärjää. Uskon kokoomuksen arvoihin, siihen tapaan tehdä politiikkaa, mitä me tehdään, sanoo Orpo MTV Uutisille.

Vaatii perhevapaamallilta työllisyysvaikutuksia

– Minusta kaikessa, mitä hallitus tekee, pitäisi pyrkiä myös työllisyysvaikutuksiin. Joka ainutta päätöstä pitäisi katsoa myös siitä näkökulmasta. On kiistatta selvää, että perhevapaauudistuksella on se merkitys, että se on perheiden kannalta hyvä, mutta jokaisessa päätöksessä, jossa on mahdollista edistää työllisyyttä, sitä pitäisi myös pyrkiä tekemään, sanoo Orpo.