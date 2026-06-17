Hallituksen sisällä on kiistaa sotejärjestöjen leikkauksiin liittyen.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) sanoo, että päätökset sotejärjestöjen avustuskriteereistä on jo tehty.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen, että hallitus käy kriteerit yhdessä läpi vielä ennen lomia. Rydman on eri linjoilla.

– Kriteerit ovat voimassa ja ne on tänään järjestöille esitelty, sanoi Rydman toimittajille eduskunnassa.

Pääministerin mukaan hallituspuolueet olivat sopineet, että päätös jaosta ja kriteereistä tehdään yhdessä.

– Aina voidaan keskustella mistä tahansa maan ja taivaan väliltä, mutta järjestöjen avustuskriteerit on päätetty ja ne ovat voimassa, sanoi Rydman toimittajille.

Rydmanilta kysyttiin, onko hänen ja Orpon välillä arvovaltakiista.

– Ei ole mistään arvovallasta kyse. Ihan normaalia politiikan päätöksentekoa. Niitä tehdään eri tasoilla riippuen siitä, minkä kokoisesta päätöksestä on kyse. Avustuskriteerit kuuluvat sosiaali- ja terveysministerin yksinomaiseen toimivaltaan, sanoo Rydman.

Rydman sanoo, että myöhemmin poliitikot voivat käyttää avustusten jakamisessa kokonaisharkintaa, kun varsinaisia avustuspäätöksiä tehdään.

Orpo: Kriteerit käsitellään hallituksessa

Pääministeri Petteri Orpolta kysyttiin Rydmanin tämänpäiväisistä lausunnoista heti tuoreeltaan EU-asioita käsitelleessä tiedotustilaisuudessa.

Kysymystä kysyttiin eri tavoin ja Orpo totesi toistavansa itseään.

– Tulemme hallituksen piirissä käsittelemään nämä kriteerit, sanoi Orpo.