Orlando Bloom julkaisi liudan treenivideoita – oli halvaantua 19-vuotiaana: "He sanoivat, etten enää koskaan kävelisi"

Lord of the rings ja Pirates of the Caribbean -elokuvista tunnettu näyttelijä Orlando Bloom, 45, julkaisi sarjan videoita salitreeneistään Instagram-tilillään.

Jos julkaisu ei näy, näet sen tästä.

– Hajoitin selkäni kun olin 19, ja he sanoivat, etten enää koskaan kävelisi, Bloom kirjoittaa päivityksen yhteyteen.

Bloom on kertonut aikaisemmin pudonneensa kolmannesta kerroksesta vuonna 1998 ja välttäneensä täpärästi halvaantumisen.

Hän tekee videoilla painoilla useita toistoja. Viimeisellä videolla, jossa Bloom tekee ristivetoja reverse cable fly -liikkeellä, erottaa selveästi yläselässä lähellä selkärankaa pilkottavan arven.

Seuraajat riehaantuivat tähden treenaamisesta:

– Kate Perry on onnekas, joku kommentoi.

– Taking the hobbits back from Isengard, viemässä hobitteja takaisin Isengardista, joku kommentoi viitaten Bloomin rooliin Lord of the Ringsissä.

Monet tähden naispuoliset seuraajat ovat taganneet ystäviään tähden julkaisuun.