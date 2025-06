Hollywood-tähtien unohdetut rikokset – tämä lista muuttaa käsityksesi monesta julkkiksesta

Hollywood-tähtien synkkä menneisyys saattaa yllättää. Monen kulissin takaa löytyy vakaviakin rikoksia.

Joidenkin julkkisten rikokset pinttyvät mieleemme vuosikausiksi, kun taas toisten häipyvät mielestä nopeammin. Usein yhteistä unohdetuille tapauksille on se, että julkkikset ovat selvinneet niistä kuin koira veräjästä.

Listasimme Hollywood-julkkisten unohdetut rikokset ja kohut. Varoitus! Tämä lista saattaa muuttaa käsityksesi monesta julkkiksista.

Mötley Crüen laulaja tappoi Hanoi Rocksin rumpalin

Mötley Crüen laulaja Vince Neil ajoi joulukuussa 1984 kuolemaan johtaneen kolarin. Neil menetti humalassa autonsa hallinnan ja törmäsi vastaantulevaan autoon Los Angelesissa. Autoa ajoi Hanoi Rocksin brittirumpali Nicholas ”Razzle” Dingley, joka menehtyi saamiinsa vammoihin vain 24-vuotiaana.

Mötley Crüen Vince Neil on vastuussa Hanoi Rocksin rumpalin kuolemasta. Neil on jäänyt kuolonkolarinkin jälkeen usemman kerran kiinni rattijuopumuksesta.© www.splashnews.com

Vince Neiliä ei tuomittu kuolemaan johtaneesta kolarista. Hänen asianajajansa sovitteli asian rahalla. Neil on myöhemmin itsekin myöntänyt päässeensä liian helpolla Razzlen kuolemasta.

– Kirjoitin 2,5 miljoonan dollarin shekin liikennekuoleman tuottamisesta. Minun olisi pitänyt joutua vankilaan. Olisin ehdottomasti ansainnut sen. Olin 30 päivää vankilassa, sain seksiä ja join olutta, koska niin toimii rahan voima. Se on ihan sekopäistä.

Led Zeppelinin kitaristi tapaili 14-vuotiasta tyttöä

Jimmy Page on arvostettu kitaristi, mutta tiesitkö, että hän on myös sekaantunut aikoinaan alaikäisiin.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

1970-luvulla Led Zeppelinin läpimurron jälkeen Jimmy Page näki kuvia 14-vuotiaasta Lori Maddoxista.

Hän piti näkemästään ja lähestyi tyttöä, vaikka näki hänen olevan alaikäinen. Maddox kertoi rakastuneensa Pageen heti tämän nähtyään. Pagea ei koskaan tuomittu rikoksesta. Maddox asui miehen luona ja pari tapaili vielä vuosia.

Sean Penniä syytettiin vaimonsa Madonnan pahoinpitelystä

Näyttelijä Sean Penn ja Madonna menivät vuonna 1985 naimisiin. Suhde oli alusta asti myrskyisä ja jopa väkivaltainen.

Madonnan ja Sean Pennin suhde oli intohimoinen.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Julkisuuteen on tihkunut paljon tietoja siitä, että Penn pahoinpiteli Madonnaa usein eri tavoin, ja käytti myös runsaasti alkoholia.

Vuonna 1988 Penn pidätettiin Madonnan pahoinpitelystä epäiltynä. Syytteistä kuitenkin luovuttiin, sillä Madonna ei halunnut asialle mediahuomiota.

Madonna ja Sean Penn ovat pitäneet yhtä. Madonna on sanonut, että Penn oli hänen elämänsä rakkaus.www.startraksphoto.com© /All Over Press

Avioliitto päättyi eroon vuonna 1989. Laulajatar ja Penn ovat tiettävästi nykyään ystäviä. Madonna totesi vuonna 1991 hänestä tehdyssä dokumentissa, että Sean Penn on hänen elämänsä rakkaus, vaikka naisella on ollut useita suhteita sen jälkeenkin

Eric Claptonilta rasisteja kommentteja

Eric Clapton tunnetaan lahjakkaana artistina, mutta monikaan ei muista, että mies on myös rasisti. Hä sanoi vuonna 1974 humalassa kannattavansa entistä konservatiivista ministeriä Enoch Powellia, joka tuli kuuluisaksi maahanmuuttajavastaisesta "Rivers of Blood" -puheestaan.

Eric Clapton on päästänyt suustaan rasistisia kommentteja.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Clapton lausui julkisesti Birminghamissa, että Englannista oli tullut "ylikansoitettu", ja kannusti yleisöä äänestämään Powellia, jotta Englannista ei tulisi "musta siirtokunta".

Clapton itse kiisti jälkikäteen kommenttinsa sanoen, että hän ei ole rasisti. Hän kuitenkin jatkoi kommentoimalla, että hän pitää Powellia rohkeana puhujana ja turhaan väärinymmärrettynä.

Sarah Jessica Parkerin mies tappoi äidin ja tyttären

Sarah Jessica Parkerin mies Matthew Broderick joutui vuonna 1987 kohtalokkaaseen auto-onnettomuuteen 63-vuotiaan naisen ja tämän 28-vuotiaan tyttären kanssa Irlannissa.

Matthew Broderick on vastuussa kahden naisen kuolemasta. Mies tuomittiin huolimattomasta ajosta ja hän sai 150 dollarin sakot.Rex Features

Broderickin auto törmäsi kovalla vauhdilla äidin ja tyttären auton etukeulaan. Syynä törmäykseen oli se, että Broderickin auto oli suistunut vastaantulevan kaistalle. Hänen kyydissään oli hänen silloinen naisystävänsä, näyttelijä Jennifer Grey. Molemmat, sekä äiti että tytär, menehtyivät onnettomuuspaikalla. Broderick ja Grey selvisivät molemmat pienillä ruhjeilla.

Broderick sai vain 150 dollaria sakkoa ja hänet tuomittiin huolimattomasta ajosta. Menehtyneen äidin ja tyttären perhe kiritsoi oikeuden tapaa käsitellä asiaa. Perhe on kuitenkin sittemmin antanut miehelle anteeksi teon.



Lähteet: Cracked, Contact music, YouTube

Artikkeli julkaistiin MTV Uutisissa ensimmäisen kerran vuonna 2016.