Opiskelijoiden tapahtumien liput nyt kiven alla – nämä myydään loppuun "sekunneissa"

– Meidän sivuja on ladattu ennätysmäärä, enemmän kuin koskaan aiemmin, trafiikki on kaksinkertainen, La Habana Reyes sanoo.

Koska tapahtumia on myös vähemmän kuin syksyllä 2019, se korostuu, että liput menevät kuin kuumille kiville. Tapahtumia on 40 prosenttia vähemmän, on selvää, että kaikki eivät lippuja saa.

On myös tapauksia, joissa lipun ostajia on kymmenen kertaa verrattuna siihen, miten lippuja on saatavilla. La Habana Reyesin mukaan approjen ja risteilyjen kysyntä on todella korkea, niissä liput varataan loppuun sekunneissa.