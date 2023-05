Opiskelijat järjestivät sitsit Säätytalolla – tavoitteena vaikuttaa hallitusneuvotteluihin

Opiskelijat järjestivät torstaina sitsit hallitusneuvotteluiden paikkana toimivan Säätytalon edessä. Perinteiset sitsilaulut oli ennen juhlia laitettu uusiksi ja uusissa sanoituksissa kuultiin muun muassa, millaista on opiskelijan elämä köyhyysrajan alla. Sitsien järjestäjinä toimivat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

SYL:n puheenjohtaja Lotta Leinonen kertoo, että nyt vedotaan opiskelijoiden toimeentulon ja tuen sekä koulutuksen tason puolesta. Hallitusneuvottelijat ovat hänen mukaansa ottaneet opiskelijoiden tempauksen ja useamman päivän jatkuneen mielenosoittamisen positiivisesti vastaan.

– Saimme yhden kansanedustajan tuohon laulamaankin ja he ovat olleet tosi innoissaan siitä, että opiskelijat täällä ovat, Leinonen kertoo.

Opiskelijat laittavat joka aamu seitsemältä telttansa ja kylttinsä pystyyn ja uskovat, että tällä on myös vaikutusta neuvottelijoihin.

– Me olemme neuvottelijoiden mielessä. He näkevät meidät joka päivä tässä ja joka päivä saavat meiltä niitä terveisiä, että mitä sinne neuvottelupöytiin viedään. Kyllä uskon, että sillä on merkittävä vaikutus, Leinonen sanoo.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektin johtava asiantuntia Joonas Leppänen on samaa mieltä.

– On merkitystä ja tuossahan on hauskaa se, että on luotu hauska tapa vaikuttaa, että ei tarvitse aina olla niin haudanvakavaa, Leppänen sanoo.

Leppäsen mukaan kansan pitäisi päästä vaikuttamaan asioihin myös vaalien välissä. Hänen mielestään tällä hetkellä tällaisia mahdollisuuksia ei ole tarpeeksi.

– Nythän on ollut tällainen ajatus, että kun vaalit on käyty, sitten pulinat pitäisi olla pois. Me lähdemme toisesta näkökulmasta. Kun vaalit on käyty, pulinan pitää jatkua, Leppänen selittää.

