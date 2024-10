Opiksi pankkikaaoksesta? Asiantuntija suosittelee hankkimaan useita vahvan tunnistautumisen menetelmiä

Kansalaisten on syytä varautua sähköisen tunnistautumisen häiriötilanteisiin, kertoo erityisasiantuntija Petteri Ihalainen Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta. Hän suosittelee hankkimaan vaihtoehtoisen vahvan tunnistautumisen menetelmän omien pankkitunnusten rinnalle.

Turvallisuuden tunteeseen ei pidä tuudittautua

Ihalaisen mukaan järkevin vaihtoehto on hankkia teleoperaattorien tarjoama mobiilivarmenne.

– Mobiilivarmenteen käyttöönotto on aika helppoa. Sen pystyy ottamaan käyttöön mobiilioperaattorin omalla verkkosivulla käyttäen omaa vahvaa sähköisen tunnistamisen menetelmää, hän kertoo.

– Meidän näkökulmastamme valvovana viranomaisena pankkitunnistusmenetelmät ja mobiilivarmenne ovat yhtä turvallisia. On todella vaarallista, jos tuudittautuu turvallisuudentunteeseen, että mobiilivarmennetta käyttämällä on täysin turvassa, koska se ei pidä paikkaansa, Ihalainen korostaa.

Varmuudeksi toisen pankin tunnukset

– Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa jokaisella pankilla on omat järjestelmät, eli yhden pankin häiriöt eivät vaikuta toisen pankin tunnuksiin, johtava asiantuntija Teija Kaarlela Finanssialalta kertoo.

– Jokainen voi itse harkita, haluaako varautua. Onko sellaista sähköistä asiointia, joka on sillä tavalla aikasidonnaista ja kriittistä, Kaarlela sanoo.

Vuoteen 2026 mennessä EU:n jäsenvaltioiden tulee tarjota kansalaisille digitaalisen identiteetin lompakko, jonka tarkoituksena on mahdollistaa digipalveluissa asiointi riippumatta asiakassuhteista pankkiin tai teleoperaattoriin.

Mistä on kyse pankkien palvelunestohyökkäyksissä? Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen vastaa

Vahvassa tunnistautumisessa ei saa hätäillä

Vaihtoehtoisesta tunnistautumistavasta on hyötyä ainakin tilanteessa, jossa oman pankin sähköinen tunnistautuminen ei hetkellisesti toimi.

Keskustelu sähköisen tunnistautumisen häiriötilanteisiin varautumisen tarpeesta on noussut esiin Nordean verkkopalveluiden ongelmien myötä. Osa pankin digipalveluista on viime aikoina toiminut hitaasti tai ollut ajoittain pois käytöstä. Nordea on kertonut pitkään jatkuneiden teknisten ongelmien syyksi pankin it-järjestelmiin tehdyt huoltotyöt ja laajat palvelunestohyökkäykset.