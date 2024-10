Mikko Hyppönen: Tästä Nordean palvelunestohyökkäykset voivat johtua

Nordean poikkeuksellisen laajat ongelmat verkkopankissa ja korttien toiminnassa liittyvät tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppösen mukaan mahdollisesti kyberhyökkäyksiin, joita on tehty Ruotsin hyväksymän ennätyksellisen suuren Ukraina-apupaketin jälkeen.

– En usko, että Nordea sinänsä ollut kiikarissa. Uskon, että liittyy, jos johonkin, niin Ruotsin valtion suureen Ukraina-pakettiin. Sen jälkeen Ruotsissa on ollut laajoja (kyber)hyökkäyksiä, joihin nämä Nordean hyökkäyksetkin kuuluvat, Hyppönen arvioi tiistaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Nordea on Pohjoismaiden suurin finanssitalo ja Suomen toiseksi suurin pankki.

Nordean pomo: "En lähde spekuloimaan"

– Olemme nähneet viime aikoina Pohjoismaissa tavanomaista laajempia hyökkäyksiä, mutta en lähde sen enempää spekuloimaan, kuka hyökkäysten takana on. Jätän sen maailmanpolitiikan asiantuntijoille, Eloranta sanoi.

Hyppönen totesi, että jos hyökkäysten taustalta löytyisi joku aktivistiporukka, he yleensä haluavat ottaa hyökkäykset nimiinsä. Tätä ei ole kuitenkaan nyt Hyppösen mukaan nähty.

– Ainoa ryhmä, joka on yrittänyt ottaa näitä hyökkäyksiä nimiinsä, on eräs arabihakkeriryhmä. Ryhmä on ilmoittanut motiiviksi Ruotsissa aiemmin poltetut Koraanit. Sen (motiivin) tarkastelu ei kyllä kestä päivänvaloa, eli en usko että kyseessä olisi tämä ryhmä, Hyppönen sanoi.