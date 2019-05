Jäävätkö pankkien tutut tunnuslukulistat unholaan? MTV Uutiset selvitti, miten syyskuussa voimaan astuva uudistus vaikuttaa eri pankkien asiakkaisiin – "Haasteita tulee varmasti olemaan"

Syynä uudistukseen on eurooppalainen maksupalveludirektiivi, joka määrittelee vaatimukset vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen. Uudistus tulee voimaan syyskuun 14. päivä.

– Sääntely on vahvistettu ja se tulee voimaan syyskuussa. Finanssivalvonnalla on mahdollista antaa lain tulkintaa koskevia kannanottoja. Sellaista emme kuitenkaan ole toistaiseksi vielä antaneet, kertoo lakimies Sanna Atrila Finanssivalvonnasta.

– Me olemme korostaneet, että pankkien vastuulla on itse ottaa huomioon sääntelyn vaikutukset. Emme tiedä antaako finanssivalvonta kannanoton tai milloin sellainen olisi tulossa, Atrila sanoo.

Tunnuslukulistoja ei kielletty

Maksupalvelulain uudistus on herättänyt kysymyksiä etenkin juuri tunnuslukulistojen käytön suhteen.

Kiire kuitenkin on, sillä pankkien tulee ottaa muutokset käytäntöön viimeistään syyskuussa.

– Pankit eivät voi millä tahansa tavalla tämmöistä muutosprosessia tehdä. Siinä on erityisen tärkeä varmistaa, että palvelut maksamisessa ja maksamisen tunnistamisessa säilyy kaikille asiakasryhmille katkeamattomana. Haasteita tulee varmasti olemaan, kommentoi Atrila.

Miten käy iäkkäiden asiakkaiden?



Useassa pankissa tunnistautumisen turvallisuutta on pyritty kohentamaan esimerkiksi ottamalla käyttöön tunnuslukusovellus, jonka asiakas voi ladata älypuhelimeensa.

Ikäihmiset on huomioitu tarjoamalla vaihtoehtoisia tunnistautumistapoja, jotka eivät vaadi älypuhelimen käyttöä.

Tunnuslukulistan tilalle tunnuslukulaite

– Syksyllä nämä meidän avainlukulistat poistuvat käytöstä, aivan kuin tässä on ollut odotus pankeille uudenlaiseen tunnistautumiseen siirryttäessä, kommentoi vähittäispankin johtaja Riikka Laine-Tolonen.

– Kyllä se usealle asiakkaalle on iso helpotus asiointiin, kun ei tarvitse enää sitä tunnuslukulistaa käyttää. Se on niin paljon helpompi, että se tunnistautuminen on älypuhelimessa, hän jatkaa.