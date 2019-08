Opettajat uupuvat kasvavan työmäärän alla, yhä harvempi hakee opettajankoulutukseen – lukion opettajalta tiukka kuitti yliopistoille: "Jokin roti valmistuneiden määrään"

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan Suomessa opettajan ammatti on halutumpi kuin missään muussa maassa. Nyt koulutukseen hakevien määrissä on kuitenkin havaittu laskua.

– Olen kyllästynyt hokemaan opettajapulasta, sillä sellaista ei ole. Jos jossain on aineenopettajan paikka auki, niin sinne on hyvinkin 60–100 hakijaa. Yleinen kuva on se, että opettajista on liikatarjonta. Heittäisin viestin yliopistoille, että jokin roti valmistuneiden määrään, Kotro sanoo.