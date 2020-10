Opettajan murha korosti myös ranskalaisen yhteiskunnan jännitteitä – keskustelussa periaate maallisuudesta

Mediassa keskustelua on käyty sekularismista eli maallisuudesta, joka on periaatteena muurattu syvälle Ranskan perustuksiin. Periaatteen mukaan uskonto on erotettu valtionhallinnosta. Ylipäätään uskonto nähdään yksityisasiana, eikä esimerkiksi kouluissa saa käyttää uskonnollisia symboleja.