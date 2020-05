OP: Suomen talous on nyt pohjalla – vaiheittainen nousu kuitenkin alkamassa

– Suomen talous on kääntymässä näillä hetkillä jyrkän romahduksen jälkeen. Toinen vuosineljännes on pohjanoteeraus. Heinä-syyskuussa kansantuote on jo tätä suurempi, ennakoi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.