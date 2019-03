Ennuste: Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna – vuonna 2020 taantuman riski kohoaa

Pankin ennusteen mukaan kasvua synnyttää lähinnä yksityinen kulutus, sillä viennin kasvu on heikkoa. Ennuste tälle vuodelle on sama, jonka Danske on antanut aiemmin. Myös Aktia arvioi maanantaina suhdannekatsauksessaan tämän vuoden kasvun olevan 1,7 prosenttia.