OP:n bonusohjelma sai vapauttavan Kilpailu- ja kuluttajavirastolta

Selvitys ollut maratontaival



Selvitysten taustalla oli vakuutusyhtiö Ifin tekemä toimenpidepyyntö, jonka mukaan OP:n menettely on rajoittanut kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla. Toimenpidepyynnössä esitettiin, että OP Osuuskunta on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut OP-bonusohjelman kautta toisiinsa OP Ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut sekä yksittäisten osuuspankkien tarjoamat vähittäispankkipalvelut.