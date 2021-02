Niskassa miljoonien korvausvaatimukset, näin Isännöintiliitto puolustautuu: "Tulkinta on virheellinen"

– On todella hyvä, että KKV on arvioinut alan toimintatapoja perusteellisesti. Kaikkien isännöintialalla olevien toimintatapojen pitää ehdottomasti olla selkeitä ja avoimia. Se on lähtökohta sille, että alaa voidaan kehittää, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.