OP:n analyytikko Rajeev Surin lähdöstä Nokialta: "Matto lähti aika lailla alta viime syksyn tulosvaroituksen yhteydessä"

– (Surin) matto lähti aika lailla alta viime syksyn tulosvaroituksen yhteydessä. Yhteisymmärryksessä uuden toimitusjohtajan hakua on kuitenkin näköjään viety eteenpäin, sanoo OP:n analyytikko Kimmo Stenvall STT:lle.

Suri on tiedotteen mukaan antanut aiemmin yhtiön hallituksen ymmärtää, että hän harkitsee tehtävänsä jättämistä jossain vaiheessa tulevaisuudessa edellyttäen, että selkeä suunnitelma seuraajan osalta on olemassa. Nokian hallitus on toiminut läheisessä yhteistyössä Surin kanssa löytääkseen ulkopuolisia seuraajaehdokkaita, kerrotaan tiedotteessa.