Oopperat jatkavat yhteistyötä venäläistaiteilijoiden kanssa: "Jyvät tulee erottaa akanoista" – Suomessa alkoi poikkeuksellinen tukihanke

– Kaksi viikkoa ennen sodan alkua keskustelu tiivistyi koko ajan. 24. päivä herätessäni Igorilta tuli viesti, että sota on alkanut, Nykänen kertoo tänään MTV:n Uutisaamussa.

– Syntyi ajatus tällaisesta sivusta. Aamulla törmäsin Lilliin ja kerroin hänelle, että minulla on tällainen ajatus ja Lilli sanoi, että me lähdemme heti tähän mukaan.

Lilli on Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi-Ilves.

Haaste esitetty kaikille Euroopan oopperataloille

– Tarkoitus on saada koko kulttuurikenttä mukaan ja saada upeita kannanottoja Ukrainan hyväksi, Paasikivi-Ilves sanoo.

– Hyvin monessa paikassa tehdäänkin tälläisia musiikillisia kannanottoja. Haluamme kerätä ne Songs for Ukraine -sivulle.

Marko Nykänen sanoo, että tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon lahjoituksia humanitaariseen työhön. Taiteilijat esiintyvät Facebook-sivulla, jossa on suorat linkit Punaisen Ristin lahjoituskanaviin.

"Jyvät tulee erottaa akanoista"

– Oopperat tekevät yhteistuumin tuotantoja venäläisten oopperatalojen kanssa, ja moni onkin sanonut irti virallisen toiminnan. Samalla katto-organisaatio Opera Europa on lähettänyt selkeän viestin, että jyvät tulee erottaa akanoista.

– Ne, jotka ovat aktiivisesti tukeneet Putinin politiikkaa, niin heidän toimintansa länsimaissa on nyt totaalisesti keskeytynyt.

– On lukuisia venäläisiä taiteilijoita, joilla ei ole mitään tekemistä Putinin politiikan kanssa. On tärkeää, että he saavat tehdä rauhassa töitä, Lilli Paasikivi-Ilves muistuttaa.