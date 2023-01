Karut olosuhteet yllättivät elokuvantekijät Lapissa: "Tuuli niin lujaa, että auton tuulilasi meni rikki"

Elokuva on saamassa pohjoismaisena elokuvana poikkeuksellisen laajan levityksen maailmalla. Ohjaaja Helander korostaa asian merkitystä elokuvan tekijöille, sekä ylipäätään suomalaiselle elokuvateollisuudelle.

– Mahdollisuus on niin iso ja se tuntuu niin hyvältä, että me ollaan Suomessa tehty jotakin suomalaisesta aiheesta, joka menee Amerikassa teatterilevitykseen, niin se on niin paljon isompi juttu, kuin esimerkiksi se, että minä olisin mennyt Amerikkaan tekemään amerikkalaista elokuvaa.