Onlyfans-tähti Marianne Kallio sai diagnoosin vuosikymmenen jälkeen: "Tuhonnut mun kroppaa viimeiset 10 vuotta"

– Kun uskoin itseeni ja vaistooni, enkä antanut periksi. Lopulta se löytyi. Autoimmuunisairaus on tuhonnut mun kroppaa viimeiset 10 vuotta. Tälle ajalle on mahtunut kasa erilaisia oireita, hoitovirheitä ja vähättelyä. Näiden seuraus on nyt se, että kyseinen sairaus on ns. hyökännyt myös mun silmääni, hän kirjoittaa julkaisussaan.